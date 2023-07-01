Луис Энрике и «ПСЖ» достигли полного соглашения

Испанский специалист Луис Энрике в ближайшее время возглавит «ПСЖ», сообщает RMC Sport.

Сообщается, что стороны достигли полного соглашения по всем вопросам контракта.

По информации издания, в скорое время парижский клуб представит испанского специалиста.

Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре прошлого года. До этого 52-летний специалист возглавлял «Барселону», «Сельту» и «Рому».

В прошедшем сезоне «ПСЖ» с 85 очками занял первое место в чемпионате Франции. Кроме того, команда под руководством Гальтье дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступила «Баварии» (0:1; 0:2).