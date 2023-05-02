Луи Саа — о Неймаре: «Я большой поклонник этого игрока»

Экс-игрок сборной Франции Луи Саа высказался о форварде «ПСЖ» Неймаре.

«Для АПЛ было бы здорово, если бы Неймар играл в Англии, потому что он потрясающий игрок. За ним очень интересно наблюдать, но я могу понять вопросы, которые могут возникнуть из-за того, что в вашем клубе есть такой игрок, как Неймар. Я большой поклонник этого игрока, но я не верю, что он оправдал ожидания за последние три или четыре сезона в «ПСЖ». Я бы не хотел видеть его в футболке «Манчестер Юнайтед», учитывая преувеличенное внимание прессы к такой суперзвезде, как он. Структура команды очень важна, но временами все еще хрупка. Но я определенно верю, что он отлично бы дополнил АПЛ», — приводит слова Саа Betfred.

31-летний бразилец выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2025 года.

В текущем сезоне он сыграл 29 матчей за парижан, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.