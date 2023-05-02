Маркиньос подписал новый контракт с «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос подписал новый контракт с парижанами до 2027 года, сообщает RMC Sport.

По информации источника, клуб ожидает лучшего момента, чтобы объявить о продлении соглашения. В 33-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» проиграл «Лорьяну» (1:3).

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года. В текущем сезоне 28-летний защитник провел 40 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами.