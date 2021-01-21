Лучший бомбардир «Брюгге» перешел в «Монако»
23:10
«Монако» оформил трансфер полузащитника «Брюгге» Крепина Диатта. С игроком подписано соглашение на пять лет, сообщает сайт клуба.
Ранее появлялась информация, что сумма трансфера составит более 20 миллионов евро.
Также будет предусмотрено перечисление в адрес «Брюгге» части суммы от возможной перепродажи сенегальца.
В нынешнем сезоне 21-летний Диатта забил 9 мячей за 19 матчей в чемпионате Бельгии и был лучшим бомбардиром команды.
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