«Лорьян» разгромил «Ним» и одержал первую побед за семь матчей

«Лорьян» одержал первую побед за семь матчей в чемпионате Франции. В рамках 14-го тура команда разгромила на своем поле «Ним» со счетом 3:0.

Чемпионат Франции. Лига 1

14-й тур

«Лорьян» — «Ним» — 3:0 (2:0)

Голы: Буагар, 2 (1:0). Амель, 29 — с пенальти (2:0). Висса, 90 (3:0).

«Лорьян»: Нарди, Морель, Абержель, Ле Гофф, Гравиллон, Лемуан (Эрго, 77), Делаплас (Монкондюи, 77), Буагар (Висса, 60), Чалоба (Ле Фе, 77), Амель (Моффи, 84), Лорьенте.

«Ним»: Рейне, Ландре, Мигель, Гессум, Ферхат, Элиассон (Ариби, 84), Алинви (Сарр, 76), Бенраху (Дульевич, 46), Фомба, Коне (Ру, 66), Рипар.

Предупреждения: Лорьенте, 19. Гравиллон, 55.

Судья: Абед (Франция).

13 декабря. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».

«Нант» — «Дижон» — 1:1 (1:0)

Голы: Саймон, 24 — с пенальти (1:0). Конате, 54 (1:1).

«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва (Аппиа, 89), Коршья, Паллуа, Кастеллетто, Жиротто, Абед (Коло Муани, 62), Чиривелья (Блас, 75), Саймон, Коко (Бамба, 62), Эмон (Туре, 64).

«Дижон»: Рачоппи, Экуэле Манга, Панзо, Боэй, Музинга, Саммаритано (Шайдлер, 87), Ндонг, Целина, Марье, Эбимбе (Шуйар, 46), Конате (Добре, 76).

Предупреждения: Панзо, 22. Чиривелья, 31. Блас, 33. Шайдлер, 90+2.

Судья: Готье (Франция).

13 декабря. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».

«Страсбур» — «Метц» — 2:2 (0:1)

Голы: Бронн, 35 — с пенальти (0:1). Симакан, 66 (1:1). Нгюетт, 70 (1:2). Томассон, 78 (2:2).

Нереализованный пенальти: Бронн, 51 (вратарь)

«Страсбур»: Кавасима, Лала, Джикю, Каси, Симакан, Томассон, Льенар, Сиссоко (Аолу, 74), Диалло, Айорк, Шахири (Зохи, 74).

«Метц»: Укиджа, Сентонз, Бронн, Делен, Фофана, Куяте, Ангбан, Майга, Тшимбембе (Мазиз, 90), Нгюетт, Булая.

Предупреждения: Симакан, 35. Делен, 73. Майга, 80. Томассон, 84. Ангбан, 90. Куяте, 90. Аолу, 90+4.

Судья: Летексье (Франция).

13 декабря. Страсбург. Стадион «ла Мено».

«Брест» — «Реймс» — 2:1 (1:0)

Голы: Онора, 30 (1:0). Зенели, 65 (1:1). Мунье, 77 (2:1).

Нереализованный пенальти: Мунье, 37 (вратарь)

«Брест»: Ларсоннье, Шардонне, Пьер-Габриэль (Эрелль, 46), Перро, Дюверн, Лан, Белькебла, Февр (Баттоккио, 90+3), Мунье, Онора (Мбок, 81), Кардона (Шарбоннье, 70).

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Бериша, Мунетси (Кассама, 59), Кутеса (Зенели, 58), Диа, Мбюкю (Думбья, 84), Туре (Сирхейс, 67).

Предупреждения: Эрелль, 50. Мунетси, 51.

Судья: Пети (Франция).

13 декабря. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».