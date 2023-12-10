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«Лион» обыграл «Тулузу» и одержал вторую победу в сезоне, Ляказетт сделал хет-трик

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Александр Ляказетт.
Фото AFP

«Лион» в домашнем матче 15-го тура лиги 1 разгромил «Тулузу» — 3:0.

Нападающий хозяев Александр Ляказетт сделал хет-трик. Он отличился на 25-й, 29-й и 80-й минутах.

Форвард гостей Тийс Даллинга не реализовал пенальти на 45-й минуте.

«Лион» одержал вторую победу в чемпионате Франции-2023/24, команда занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице лиги 1 с 10 очками.

«Тулуза» не может выиграть в чемпионате Франции на протяжении 8 туров. Команда идет на 15-й строчке в таблице лиги 1 с 13 очками.

Франция. Лига 1. 15-й тур
10 дек, 19:05. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
3:0
Тулуза

Источник: Турнирная таблица
Александр Ляказетт
Футбол
ФК Лион
ФК Тулуза
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 11 3 1 38-12 36
2
 Ницца 15 9 5 1 16-6 32
3
 Монако 15 9 3 3 31-20 30
4
 Лилль 15 7 6 2 19-11 27
5
 Брест 15 7 4 4 19-15 25
6
 Ланс 15 6 5 4 19-15 23
7
 Реймс 15 7 2 6 21-21 23
8
 Марсель 14 5 5 4 18-14 20
9
 Нант 15 5 3 7 19-25 18
10
 Страсбур 15 4 5 6 14-20 17
11
 Гавр 15 3 7 5 13-17 16
12
 Метц 15 4 4 7 15-23 16
13
 Ренн 15 3 6 6 20-21 15
14
 Монпелье 15 3 6 6 17-20 15
15
 Тулуза 15 2 7 6 14-21 13
16
 Лорьян 14 2 6 6 18-25 12
17
 Клермон Фут 15 2 5 8 9-21 11
18
 Лион 15 2 4 9 14-27 10
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.12 23:00
Монпелье – Ланс
 0 : 0
9.12 19:00
Ренн – Монако
 1 : 2
9.12 23:00
ПСЖ – Нант
 2 : 1
10.12 15:00
Ницца – Реймс
 2 : 1
10.12 17:00
Клермон Фут – Лилль
 0 : 0
10.12 17:00
Метц – Брест
 0 : 1
10.12 17:00
Страсбур – Гавр
 2 : 1
10.12 19:05
Лион – Тулуза
 3 : 0
10.12 22:45
Лорьян – Марсель
 - : -
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ПСЖ

 15
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Монпелье

 7
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Александр Ляказетт

Лион

 6
П
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Усман Дембеле

ПСЖ

 5
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