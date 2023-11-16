«Ливерпуль» может включиться в борьбу за Мбаппе после отказа «Реала» от приобретения
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает Goal.
По данным источника, руководство клуба решило включиться в борьбу за француза, после того как «Реал» отказался от трансфера игрока.
Ранее сообщалось, что «Бавария» также заинтересовалась футболистом.
Контракт Мбаппе с парижанами истекает летом следующего года. В текущем сезоне футболист провел 15 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|12
|8
|3
|1
|29-9
|27
|
2
|Ницца
|12
|7
|5
|0
|13-4
|26
|
3
|Монако
|12
|7
|3
|2
|25-14
|24
|
4
|Лилль
|12
|5
|5
|2
|15-11
|20
|
5
|Реймс
|12
|6
|2
|4
|17-15
|20
|
6
|Ланс
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|
7
|Гавр
|12
|3
|6
|3
|12-13
|15
|
8
|Брест
|11
|4
|3
|4
|11-13
|15
|
9
|Нант
|12
|4
|2
|6
|17-23
|14
|
10
|Монпелье
|11
|3
|4
|4
|15-14
|13
|
11
|Марсель
|11
|3
|4
|4
|12-13
|13
|
12
|Метц
|12
|3
|4
|5
|12-18
|13
|
13
|Ренн
|12
|2
|6
|4
|16-16
|12
|
14
|Тулуза
|12
|2
|6
|4
|13-16
|12
|
15
|Страсбур
|11
|3
|3
|5
|9-15
|12
|
16
|Лорьян
|12
|2
|5
|5
|15-21
|11
|
17
|Клермон Фут
|11
|2
|3
|6
|8-14
|9
|
18
|Лион
|11
|1
|4
|6
|9-19
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.11
|23:00
|
Монпелье – Ницца
|0 : 0
|11.11
|19:00
|
Реймс – ПСЖ
|0 : 3
|11.11
|23:00
|
Гавр – Монако
|0 : 0
|12.11
|17:00
|
Клермон Фут – Лорьян
|1 : 0
|12.11
|17:00
|
Лилль – Тулуза
|1 : 1
|12.11
|17:00
|
Метц – Нант
|3 : 1
|12.11
|19:05
|
Ренн – Лион
|0 : 1
|12.11
|22:45
|
Ланс – Марсель
|1 : 0
|7.12
|15:00
|
Брест – Страсбур
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|4
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|10
|1
|3
|
|
Вармед Омари
Ренн
|10
|1
|2
|
|
Юсуф Ндайишимие
Ницца
|11
|1
|2
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