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Сегодня, 20:27

«Реал» не будет покупать Мбаппе летом

Виктория Кравченко
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

«Реал» не будет покупать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, сообщает SER.

По данным источника, руководство мадридского клуба не хочет приобретать француза, даже если он покинет парижан на правах свободного агента.

В «Реале» приняли решение отказаться от Мбаппе, так как его подписание повлечет за собой серьезную финансовую нагрузку для клуба. Также мадридцы стремятся подписывать молодых футболистов. Форварду в 2024 году исполнится 26 лет. Позицию нападающего займет 17-летний Эндрик. Он перейдет в «Реал» летом 2024-го, когда ему исполнится 18 лет.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета следующего года. В этом сезоне лиги 1 футболист провел 10 матчей, забил 10 голов и сделал 1 ассит.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
5
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Алдонин считает, что Головину будет сложно конкурировать с Мбаппе за звание лучшего игрока лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 11 7 4 0 13-4 25
2
 ПСЖ 11 7 3 1 26-9 24
3
 Монако 11 7 2 2 25-14 23
4
 Реймс 11 6 2 3 17-12 20
5
 Лилль 11 5 4 2 14-10 19
6
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
7
 Гавр 11 3 5 3 12-13 14
8
 Нант 11 4 2 5 16-20 14
9
 Марсель 10 3 4 3 12-12 13
10
 Ланс 11 3 4 4 12-13 13
11
 Ренн 11 2 6 3 16-15 12
12
 Монпелье 10 3 3 4 15-14 12
13
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
14
 Тулуза 11 2 5 4 12-15 11
15
 Лорьян 11 2 5 4 15-20 11
16
 Метц 11 2 4 5 9-17 10
17
 Клермон Фут 10 1 3 6 7-14 6
18
 Лион 10 0 4 6 8-19 4
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.11 23:00
Монпелье – Ницца
 - : -
11.11 19:00
Реймс – ПСЖ
 - : -
11.11 23:00
Гавр – Монако
 - : -
12.11 15:00
Брест – Страсбур
 - : -
12.11 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 - : -
12.11 17:00
Лилль – Тулуза
 - : -
12.11 17:00
Метц – Нант
 - : -
12.11 19:05
Ренн – Лион
 - : -
12.11 22:45
Ланс – Марсель
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 10
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 4
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 9 1 2
Вармед Омари

Вармед Омари

Ренн

 10 1 2
Юсуф Ндайишимие

Юсуф Ндайишимие

Ницца

 11 1 2
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