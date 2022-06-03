Стало известно, когда Головин вернется в расположение «Монако»

По информации «СЭ», полузащитник «Монако» Александр Головин находится на Алтае. Первые дни отпуска россиянин провел дома с семьей, а затем отправился на отдых на Алтай.

18 июня футболист прибудет в расположение клуба,когда «Монако» начнёт подготовку к новому сезону.

В прошедшем сезоне Головин принял участие в 27 матчах французской Лиги-1, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами.