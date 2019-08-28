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«Лион» продлил контракт с Дюбуа

21:24
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«Лион» продлил контракт с защитником Лео Дюбуа. Новое соглашение с 24-летним французом рассчитано до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.

Дюбуа перешел в «Лион» в 2018 году из «Нанта». В прошлом сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Также в январе 2019-го защитник дебютировал в составе сборной Франции.

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