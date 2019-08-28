«Лион» продлил контракт с Дюбуа

«Лион» продлил контракт с защитником Лео Дюбуа. Новое соглашение с 24-летним французом рассчитано до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.

Дюбуа перешел в «Лион» в 2018 году из «Нанта». В прошлом сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Также в январе 2019-го защитник дебютировал в составе сборной Франции.

L'OL est heureux d'annoncer la prolongation pour 2 saisons du contrat de l'international fran?ais @leodubois15. ??



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