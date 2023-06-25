«Лион» попытается подписать Пулишича этим летом

«Лион» интересуется полузащитником «Челси» Кристианом Пулишичем, сообщает L'Equipe.

По данным источника, американский владелец французского клуба Джон Текстор хочет видеть в составе команды своего 24-летнего соотечественника. На футболиста также претендуют «Наполи», «Ювентус» и «Милан».

В сезоне-2022/23 Пулишич забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 30 матчах за «Челси». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.