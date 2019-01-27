"Лион" обыграл "Амьен" благодаря голу Денайера

"Лион" с минимальным счетом обыграл "Амьен" в матче 22-го тура чемпионата Франции (1:0). Единственный гол забил защитник Джейсон Денайер.

"Лион" набрал 40 очков и расположился на 3-й строчке в турнирной таблице. "Амьен" с 18 баллами занимает 18-е место.

Чемпионат Франции

Лига 1

22-й тур

"Амьен" - "Лион" - 0:1 (0:0)

Гол: Денайер, 50.

"Амьен": Гюртнер, Бодмер (Гнаоре, 69), Крафт, Гуано, Дибасси, Лефор, Монкондюи (Конате, 69), Блен, Тимит, Мендоса, Отеро (Си, 90).

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Менди, Депай, Фекир, Ауар (Тузар, 82), Ндомбеле, Дембеле, Корне (Террье, 77).

Предупреждения: Ндомбеле, 73. Дюбуа, 76. Дибасси, 86. Террье, 90+3.

Судья: Мигельгорри.

27 января. Амьен. Стадион "Stade de la Licorne".

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