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Сегодня, 20:06

«Лион» обыграл «Монпелье» в матче с 9 голами. Ляказетт и Ваи оформили по покеру

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лион» — «Монпелье».
Фото AFP

«Лион» на своем поле обыграл «Монпелье» в 34-м туре РПЛ — 5:4.

Покер оформил форвард хозяев Александр Ляказетт. Свой последний гол он забил на 90+10-й добавленной минуте, принеся своей команде победу. Еще один мяч на свой счет записал экс-защитник «Зенита» Деян Ловрен.

Все голы за «Монпелье» забил Элье Ваи, который также оформил покер.

Франция. Лига 1. 34-й тур
07 мая, 18:05. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
5:4
Монпелье
Александр Ляказетт
Футбол
ФК Лион
ФК Монпелье
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 34 21 7 6 62-34 70
3
 Ланс 34 21 9 4 57-26 72
4
 Монако 34 19 7 8 68-51 64
5
 Лилль 34 17 8 9 60-41 59
6
 Ренн 34 17 5 12 56-38 56
7
 Лион 34 16 8 10 57-41 56
8
 Ницца 34 13 12 9 42-32 51
9
 Клермон Фут 34 14 8 12 37-44 50
10
 Лорьян 34 14 9 11 48-46 51
11
 Реймс 34 12 14 8 41-35 50
12
 Монпелье 34 13 4 17 56-57 43
13
 Тулуза 34 12 6 16 48-55 42
14
 Брест 34 8 11 15 38-50 35
15
 Осер 34 8 10 16 32-56 34
16
 Страсбур 34 8 11 15 46-55 35
17
 Нант 34 6 14 14 35-50 32
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 34 6 5 23 22-61 23
20
 Анже 34 3 5 26 28-74 14
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6.05 18:00
Ницца – Ренн
 2 : 1
6.05 20:00
Реймс – Лилль
 1 : 0
6.05 22:00
Ланс – Марсель
 2 : 1
7.05 14:00
Анже – Монако
 1 : 2
7.05 16:00
Аяччо – Тулуза
 0 : 0
7.05 16:00
Осер – Клермон Фут
 1 : 1
7.05 16:00
Лорьян – Брест
 2 : 1
7.05 16:00
Нант – Страсбур
 0 : 2
7.05 18:05
Лион – Монпелье
 5 : 4
7.05 21:45
Труа – ПСЖ
 - : -
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Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 24
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 23
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 26 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 28 2 2
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