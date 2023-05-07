«Лион» обыграл «Монпелье» в матче с 9 голами. Ляказетт и Ваи оформили по покеру

«Лион» на своем поле обыграл «Монпелье» в 34-м туре РПЛ — 5:4.

Покер оформил форвард хозяев Александр Ляказетт. Свой последний гол он забил на 90+10-й добавленной минуте, принеся своей команде победу. Еще один мяч на свой счет записал экс-защитник «Зенита» Деян Ловрен.

Все голы за «Монпелье» забил Элье Ваи, который также оформил покер.