«Лион» обыграл «Монако» в лиге 1, Головина заменили на 71-й минуте

«Лион» на своем поле одержал победу над «Монако» в 36-м туре чемпионата Франции — 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Александра Ляказетта, Максенса Какере и Райана Шерки. Единственный мяч «Монако» забил Виссам Бен Йеддер, реализовавший пенальти.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и получил желтую карточку на 31-й минуте. 26-летнего полузащитника заменили на 71-й минуте.

«Монако» с 65 очками занимает четвертое место в лиге 1. «Лион» с 59 баллами идет на седьмой строчке в турнирной таблице.