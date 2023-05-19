«Лион» обыграл «Монако» в лиге 1, Головина заменили на 71-й минуте
«Лион» на своем поле одержал победу над «Монако» в 36-м туре чемпионата Франции — 3:1.
Победу хозяевам принесли голы Александра Ляказетта, Максенса Какере и Райана Шерки. Единственный мяч «Монако» забил Виссам Бен Йеддер, реализовавший пенальти.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и получил желтую карточку на 31-й минуте. 26-летнего полузащитника заменили на 71-й минуте.
«Монако» с 65 очками занимает четвертое место в лиге 1. «Лион» с 59 баллами идет на седьмой строчке в турнирной таблице.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|35
|26
|3
|6
|84-35
|81
|
2
|Ланс
|35
|22
|9
|4
|59-27
|75
|
3
|Марсель
|35
|22
|7
|6
|65-35
|73
|
4
|Монако
|36
|19
|8
|9
|69-54
|65
|
5
|Лилль
|35
|17
|9
|9
|60-41
|60
|
6
|Ренн
|35
|18
|5
|12
|60-38
|59
|
7
|Лион
|36
|17
|8
|11
|61-44
|59
|
8
|Клермон Фут
|35
|15
|8
|12
|39-45
|53
|
9
|Лорьян
|35
|14
|10
|11
|49-47
|52
|
10
|Ницца
|35
|13
|12
|10
|42-34
|51
|
11
|Реймс
|35
|12
|14
|9
|42-37
|50
|
12
|Монпелье
|35
|13
|5
|17
|57-58
|44
|
13
|Тулуза
|35
|12
|7
|16
|48-55
|43
|
14
|Страсбур
|35
|9
|11
|15
|48-55
|38
|
15
|Брест
|35
|9
|11
|15
|39-50
|38
|
16
|Осер
|35
|8
|10
|17
|32-57
|34
|
17
|Нант
|35
|6
|15
|14
|35-50
|33
|
18
|Аяччо
|35
|6
|5
|24
|22-66
|23
|
19
|Труа
|35
|4
|10
|21
|42-77
|22
|
20
|Анже
|35
|3
|5
|27
|29-77
|14
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36 тур
37 тур
38 тур
|19.05
|22:00
|
Лион – Монако
|3 : 1
|20.05
|18:00
|
Нант – Монпелье
|- : -
|20.05
|22:00
|
Лилль – Марсель
|- : -
|21.05
|14:00
|
Аяччо – Ренн
|- : -
|21.05
|16:00
|
Брест – Клермон Фут
|- : -
|21.05
|16:00
|
Ницца – Тулуза
|- : -
|21.05
|16:00
|
Реймс – Анже
|- : -
|21.05
|16:00
|
Труа – Страсбур
|- : -
|21.05
|18:05
|
Лорьян – Ланс
|- : -
|21.05
|21:45
|
Осер – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|26
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|27
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|28
|2
|2
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