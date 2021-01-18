«Лион» уступил «Метцу» и не смог возглавить чемпионат Франции

«Лион» в матче 20-го тура чемпионата Франции уступил «Метцу» со счетом 0:1.

Единственный гол забил Лейя Исека. На 74-й минуте встречи судья отменил взятие ворот лионцами из-за офсайда при помощи ВАР.

После этого матча «Лион» с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Метц» с 28 очками — на девятой строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1

20-й тур

«Лион» — «Метц» — 0:1 (0:0)

Гол: Лейя Исека, 90.

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Де Шильо (Ауар, 68), Денайер, Дюбуа, Тиагу Мендес, Какере (Гимарайнс, 90+2), Лукас Пакета (Корне, 68), Депай, Токо-Экамби (Шерки, 76), Кадевере (Слимани, 77).

«Метц»: Укиджа, Бой, Сентонз, Бронн, Делен (Юдоль, 54), Куяте, Ангбан (Сарр, 76), Майга, Булая, Вагнер (Лейя Исека, 61), Гей (Яде, 61).

Предупреждения: Дюбуа, 27. Бой, 27. Куяте, 86. Лейя Исека, 90.

Судья: Фраппар (Франция).

17 января. Лион. Стадион «Люмьер».