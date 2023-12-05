Семин считает, что Головин не затерялся бы в составе «ПСЖ»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Здорово, что Головина признают лучшим игроком месяца третий раз за сезон. Это говорит о его стабильной игре на высоком уровне. Так держать. Может ли Головин усилить нынешний «ПСЖ»? По игре, думаю, он не затерялся бы в их составе. Но у Саши и в «Монако» сейчас все хорошо складывается, не надо фантазировать», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей за монегасков, забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.