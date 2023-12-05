Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 16:06

Семин считает, что Головин не затерялся бы в составе «ПСЖ»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Здорово, что Головина признают лучшим игроком месяца третий раз за сезон. Это говорит о его стабильной игре на высоком уровне. Так держать. Может ли Головин усилить нынешний «ПСЖ»? По игре, думаю, он не затерялся бы в их составе. Но у Саши и в «Монако» сейчас все хорошо складывается, не надо фантазировать», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей за монегасков, забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-golovin-by-ne-zateryalsya-v-sostave-pszh/
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Юрий Семин
1
1
Читайте также
«Суперзвезда». Панарин подарил Нью-Йорку первый домашний хет-трик за «Рейнджерс»
Российские теннисисты прошли отбор на Олимпиаду в полном составе. Но поедут ли они в Париж?
Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану
Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии
Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лион» из-за концерта Тейлор Свифт может не сыграть у себя дома в матчах за выживание в лиге 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 3 1 36-11 33
2
 Ницца 14 8 5 1 14-5 29
3
 Монако 14 8 3 3 29-19 27
4
 Лилль 14 7 5 2 19-11 26
5
 Реймс 14 7 2 5 20-19 23
6
 Ланс 14 6 4 4 19-15 22
7
 Брест 13 6 3 4 17-14 21
8
 Нант 14 5 3 6 18-23 18
9
 Марсель 13 4 5 4 15-14 17
10
 Гавр 14 3 7 4 12-15 16
11
 Метц 14 4 4 6 15-22 16
12
 Ренн 14 3 6 5 19-19 15
13
 Монпелье 14 3 5 6 17-20 14
14
 Тулуза 14 2 7 5 14-18 13
15
 Страсбур 13 3 4 6 11-18 13
16
 Лорьян 14 2 6 6 18-25 12
17
 Клермон Фут 14 2 4 8 9-21 10
18
 Лион 13 1 4 8 11-24 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.10 22:00
Клермон Фут – Ницца
 0 : 1
28.10 18:00
Реймс – Лорьян
 1 : 0
28.10 22:00
Ланс – Нант
 4 : 0
29.10 15:00
Брест – ПСЖ
 2 : 3
29.10 17:00
Лилль – Монако
 2 : 0
29.10 17:00
Метц – Гавр
 0 : 0
29.10 17:00
Монпелье – Тулуза
 3 : 0
29.10 19:05
Ренн – Страсбур
 1 : 1
6.12 23:00
Марсель – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 6
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
И К Ж
Алиду Сейду

Алиду Сейду

Клермон Фут

 11 1 4
Александру

Александру

Лилль

 12 1 3
Кики Куяте

Кики Куяте

Монпелье

 13 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости