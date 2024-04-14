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14 апреля, 23:51

«Лион» отыгрался с 1:3 и вырвал победу над «Брестом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лион» — «Брест».
Фото AFP

«Лион» дома обыграл «Брест» в матче 29-го тура французской лиги 1 — 4:3.

Хозяева уступали со счетом 1:3 к 70-й минуте, но сумели сравнять счет, а в концовке вырвали победу. За «Лион» отличились Корентен Толиссо (18-я минута), Александр Ляказетт (70-я), Николас Тальяфико (79-я) и Эйнсли Мэйтланд-Найлс, реализовавший решающий пенальти в концовке.

Дубль за гостей оформил Ромен Дель Кастильо (64-я и 67-я). Еще один мяч на счету Стива Мунье (60-я).

На 86-й минуте обе команды остались вдесятером — вторые желтые карточки получили Тальяфико и Пьер Ле Мелу.

«Лион» (41 очко) поднялся на седьмое место в лиге 1. «Брест» (53) остается вторым в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 29-й тур
14 апр, 21:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
4:3
Брест

Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Брест
ФК Лион
1
1
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«Нант» вырвал победу у «Гавра» в добавленное время
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 18 9 1 65-24 63
2
 Брест 29 15 8 6 44-27 53
3
 Монако 28 15 7 6 53-38 52
4
 Лилль 28 13 10 5 42-25 49
5
 Ницца 28 12 8 8 28-22 44
6
 Ланс 29 12 7 10 38-32 43
7
 Лион 29 12 5 12 38-45 41
8
 Реймс 29 11 7 11 36-39 40
9
 Марсель 28 10 9 9 41-33 39
10
 Ренн 29 10 9 10 41-36 39
11
 Тулуза 29 9 9 11 34-37 36
12
 Страсбур 29 9 9 11 33-40 36
13
 Монпелье 29 8 10 11 36-41 34
14
 Нант 29 9 4 16 28-45 31
15
 Гавр 29 6 10 13 27-37 28
16
 Лорьян 28 6 8 14 35-52 26
17
 Метц 29 7 5 17 30-49 26
18
 Клермон Фут 29 4 10 15 21-48 22
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12.04 22:00
Метц – Ланс
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13.04 18:00
Страсбур – Реймс
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13.04 22:00
Ренн – Тулуза
 1 : 2
14.04 14:00
Гавр – Нант
 0 : 1
14.04 16:00
Клермон Фут – Монпелье
 1 : 1
14.04 21:45
Лион – Брест
 4 : 3
24.04 20:00
Лорьян – ПСЖ
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