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Отец Кузяева: «Мы живем одним сезоном. О будущем Далера будем думать потом»

Зарина Халимхонова
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Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, в разговоре «СЭ» поделился мнением о выступлении клуба в текущем сезоне.

На данный момент команда занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 28 очков в 29 матчах.

— Само собой, это неприятный момент. Но уверен, что ребята и тренерский штаб сделают все на максимум, чтобы сохранить команду в лиге 1.

— Спортивный директор «Гавра», при котором был совершен трансфер Далера, продлил свой контракт. Означает ли это, что ваш сын надолго остается в клубе или есть амбиции перейти в другой клуб?

— Мы живем одним сезоном и об этом еще не думали. Задача — максимально помочь команде. А что с будущим, думать будем потом, — сказал Кузяев-старший «СЭ».

Кузяев перешел в «Гавр» летом прошлого года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах клуба во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Далер Кузяев
Футбол
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