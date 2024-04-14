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«Нант» вырвал победу у «Гавра» в добавленное время

Алина Савинова
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«Нант» на выезде обыграл «Гавр» в матче 29-м тура чемпионата Франции — 1:0.

Победу гостям принес гол Кадера Бамбы, забитый в добавленное время.

Российский полузащитник команды хозяев Далер Кузяев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте. За пять минут до этого он получил желтую карточку за подножку.

«Нант» набрал 31 очко и вышел на 14-е место в турнирной таблице лиги 1. «Гавр» с 28 баллами опустился на 15-ю строчку.

Франция. Лига 1. 29-й тур
14 апр, 14:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
0:1
Нант

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Нант
0
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«Тулуза» одержала волевую победу над «Ренном»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 18 9 1 65-24 63
2
 Брест 28 15 8 5 41-23 53
3
 Монако 28 15 7 6 53-38 52
4
 Лилль 28 13 10 5 42-25 49
5
 Ницца 28 12 8 8 28-22 44
6
 Ланс 29 12 7 10 38-32 43
7
 Реймс 29 11 7 11 36-39 40
8
 Марсель 28 10 9 9 41-33 39
9
 Ренн 29 10 9 10 41-36 39
10
 Лион 28 11 5 12 34-42 38
11
 Тулуза 29 9 9 11 34-37 36
12
 Страсбур 29 9 9 11 33-40 36
13
 Монпелье 28 8 9 11 35-40 33
14
 Нант 29 9 4 16 28-45 31
15
 Гавр 29 6 10 13 27-37 28
16
 Лорьян 28 6 8 14 35-52 26
17
 Метц 29 7 5 17 30-49 26
18
 Клермон Фут 28 4 9 15 20-47 21
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12.04 22:00
Метц – Ланс
 2 : 1
13.04 18:00
Страсбур – Реймс
 3 : 1
13.04 22:00
Ренн – Тулуза
 1 : 2
14.04 14:00
Гавр – Нант
 0 : 1
14.04 16:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
14.04 21:45
Лион – Брест
 - : -
24.04 20:00
Лорьян – ПСЖ
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