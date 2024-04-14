«Нант» вырвал победу у «Гавра» в добавленное время

«Нант» на выезде обыграл «Гавр» в матче 29-м тура чемпионата Франции — 1:0.

Победу гостям принес гол Кадера Бамбы, забитый в добавленное время.

Российский полузащитник команды хозяев Далер Кузяев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте. За пять минут до этого он получил желтую карточку за подножку.

«Нант» набрал 31 очко и вышел на 14-е место в турнирной таблице лиги 1. «Гавр» с 28 баллами опустился на 15-ю строчку.