«Нант» вырвал победу у «Гавра» в добавленное время
«Нант» на выезде обыграл «Гавр» в матче 29-м тура чемпионата Франции — 1:0.
Победу гостям принес гол Кадера Бамбы, забитый в добавленное время.
Российский полузащитник команды хозяев Далер Кузяев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте. За пять минут до этого он получил желтую карточку за подножку.
«Нант» набрал 31 очко и вышел на 14-е место в турнирной таблице лиги 1. «Гавр» с 28 баллами опустился на 15-ю строчку.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|18
|9
|1
|65-24
|63
|
2
|Брест
|28
|15
|8
|5
|41-23
|53
|
3
|Монако
|28
|15
|7
|6
|53-38
|52
|
4
|Лилль
|28
|13
|10
|5
|42-25
|49
|
5
|Ницца
|28
|12
|8
|8
|28-22
|44
|
6
|Ланс
|29
|12
|7
|10
|38-32
|43
|
7
|Реймс
|29
|11
|7
|11
|36-39
|40
|
8
|Марсель
|28
|10
|9
|9
|41-33
|39
|
9
|Ренн
|29
|10
|9
|10
|41-36
|39
|
10
|Лион
|28
|11
|5
|12
|34-42
|38
|
11
|Тулуза
|29
|9
|9
|11
|34-37
|36
|
12
|Страсбур
|29
|9
|9
|11
|33-40
|36
|
13
|Монпелье
|28
|8
|9
|11
|35-40
|33
|
14
|Нант
|29
|9
|4
|16
|28-45
|31
|
15
|Гавр
|29
|6
|10
|13
|27-37
|28
|
16
|Лорьян
|28
|6
|8
|14
|35-52
|26
|
17
|Метц
|29
|7
|5
|17
|30-49
|26
|
18
|Клермон Фут
|28
|4
|9
|15
|20-47
|21
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.04
|22:00
|
Метц – Ланс
|2 : 1
|13.04
|18:00
|
Страсбур – Реймс
|3 : 1
|13.04
|22:00
|
Ренн – Тулуза
|1 : 2
|14.04
|14:00
|
Гавр – Нант
|0 : 1
|14.04
|16:00
|
Клермон Фут – Монпелье
|- : -
|14.04
|21:45
|
Лион – Брест
|- : -
|24.04
|20:00
|
Лорьян – ПСЖ
|- : -
|24.04
|20:00
|
Монако – Лилль
|- : -
|24.04
|22:00
|
Марсель – Ницца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|16
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|14
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|17
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|19
|2
|3
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|18
|1
|2
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