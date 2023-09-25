Футболистов «ПСЖ» могут дисквалифицировать за оскорбительные кричалки после победы над «Марселем»

Несколько игроков «ПСЖ» могут быть дисквалифицированы за оскорбительное поведение после победы над «Марселем» (4:0) в 6-м туре французской лиги 1, утверждает Le Parisien.

После окончания встречи футболисты парижан пошли к болельщикам своей команды. На видео попал момент, где Ашраф Хакими, Левен Курзава, Усман Дембеле и Рандаль Коло-Муани скандируют оскорбительные кричалки в адрес марсельцев.

По информации источника, лига 1 изучит записи и может дисквалифицировать игроков.

После победы над «Марселем» «ПСЖ» с 11 очками идет на третьем месте в чемпионате Франции.