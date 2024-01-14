Гол Кабелла помог «Лиллю» разгромить «Лорьян»

«Лилль» на своем поле обыграл «Лорьян» в матче 18-го тура французской лиги 1 — 3:0.

Счет на 37-й минуте открыл Жонатан Давид. На 90-й минуте преимущество хозяев удвоил экс-игрок «Краснодара» Реми Кабелла. Три минуты спустя окончательный счет установил Эдон Жегрова.

«Лорьян» (12 очков) потерпел пятое поражение подряд и занимает предпоследнее место в лиге 1. «Лилль» (31) поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.