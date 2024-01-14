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Сегодня, 16:52

Гол Кабелла помог «Лиллю» разгромить «Лорьян»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лилль» на своем поле обыграл «Лорьян» в матче 18-го тура французской лиги 1 — 3:0.

Счет на 37-й минуте открыл Жонатан Давид. На 90-й минуте преимущество хозяев удвоил экс-игрок «Краснодара» Реми Кабелла. Три минуты спустя окончательный счет установил Эдон Жегрова.

«Лорьян» (12 очков) потерпел пятое поражение подряд и занимает предпоследнее место в лиге 1. «Лилль» (31) поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 18-й тур
14 янв, 15:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
3:0
Лорьян

Источник: Таблица лиги 1
Реми Кабелла
Футбол
ФК Лилль
ФК Лорьян
0
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«Ланс» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча французской лиги 1 в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 18 10 5 3 19-11 35
3
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
6
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
7
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
8
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
9
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
10
 Ренн 18 5 7 6 25-22 22
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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12.01 23:00
Марсель – Страсбур
 1 : 1
13.01 19:00
Монако – Реймс
 1 : 3
13.01 23:00
Ренн – Ницца
 2 : 0
14.01 15:00
Лилль – Лорьян
 - : -
14.01 17:00
Брест – Монпелье
 - : -
14.01 17:00
Метц – Тулуза
 - : -
14.01 17:00
Нант – Клермон Фут
 - : -
14.01 19:05
Гавр – Лион
 - : -
14.01 22:45
Ланс – ПСЖ
 - : -
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