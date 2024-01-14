Гол Кабелла помог «Лиллю» разгромить «Лорьян»
«Лилль» на своем поле обыграл «Лорьян» в матче 18-го тура французской лиги 1 — 3:0.
Счет на 37-й минуте открыл Жонатан Давид. На 90-й минуте преимущество хозяев удвоил экс-игрок «Краснодара» Реми Кабелла. Три минуты спустя окончательный счет установил Эдон Жегрова.
«Лорьян» (12 очков) потерпел пятое поражение подряд и занимает предпоследнее место в лиге 1. «Лилль» (31) поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|12
|4
|1
|42-14
|40
|
2
|Ницца
|18
|10
|5
|3
|19-11
|35
|
3
|Монако
|18
|10
|3
|5
|34-25
|33
|
4
|Брест
|17
|9
|4
|4
|25-15
|31
|
5
|Реймс
|18
|9
|2
|7
|25-24
|29
|
6
|Марсель
|18
|7
|7
|4
|26-19
|28
|
7
|Лилль
|17
|7
|7
|3
|21-14
|28
|
8
|Ланс
|17
|7
|5
|5
|21-17
|26
|
9
|Страсбур
|18
|6
|6
|6
|19-23
|24
|
10
|Ренн
|18
|5
|7
|6
|25-22
|22
|
11
|Монпелье
|17
|4
|7
|6
|19-21
|19
|
12
|Гавр
|17
|4
|7
|6
|16-19
|19
|
13
|Нант
|17
|5
|3
|9
|19-28
|18
|
14
|Метц
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
15
|Лион
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
16
|Тулуза
|17
|2
|8
|7
|15-23
|14
|
17
|Лорьян
|17
|2
|6
|9
|21-35
|12
|
18
|Клермон Фут
|17
|2
|5
|10
|11-26
|11
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.01
|23:00
|
Марсель – Страсбур
|1 : 1
|13.01
|19:00
|
Монако – Реймс
|1 : 3
|13.01
|23:00
|
Ренн – Ницца
|2 : 0
|14.01
|15:00
|
Лилль – Лорьян
|- : -
|14.01
|17:00
|
Брест – Монпелье
|- : -
|14.01
|17:00
|
Метц – Тулуза
|- : -
|14.01
|17:00
|
Нант – Клермон Фут
|- : -
|14.01
|19:05
|
Гавр – Лион
|- : -
|14.01
|22:45
|
Ланс – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|18
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|9
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|7
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|13
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Александр Головин
Монако
|16
|1
|6
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