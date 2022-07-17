«Милан» может купить Вейналдума этим летом

Руководство «Милана» рассматривает возможную покупку полузащитника «ПСЖ» Джоджиньо Вейналдума этим летом, сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио.

Ранее парижане сообщили, что готовы расстаться с игроком и предложили «Милану» приобрести его. Миланцы пока рассматривают этот вариант. Цена на игрока составляет 18 миллионов евро.

Контракт Джорджиньо рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне 31-летний голландец забил один гол и отдал три ассиста в 31 матче лиги 1.