«Милан» может купить Вейналдума этим летом
Руководство «Милана» рассматривает возможную покупку полузащитника «ПСЖ» Джоджиньо Вейналдума этим летом, сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио.
Ранее парижане сообщили, что готовы расстаться с игроком и предложили «Милану» приобрести его. Миланцы пока рассматривают этот вариант. Цена на игрока составляет 18 миллионов евро.
Контракт Джорджиньо рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне 31-летний голландец забил один гол и отдал три ассиста в 31 матче лиги 1.
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Ренн – Лорьян
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