L'Equipe: «Лион» уволит главного тренера команды Гроссо через 2 месяца после назначения

Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо в ближайшее время покинет клуб, сообщает L'Equipe.

По информации источника, решение об увольнении 46-летнего итальянца было принято утром в четверг, 30 ноября.

Гроссо возглавляет «Лион» с сентября этого года. Под его руководством команда провела 7 матчей, в которых одержала одну победу, дважды сыграла вничью и уступила в четырех встречах.

В последнем матче «Лион» дома проиграл «Лиллю» (0:2) в матче 13-го тура французской лиги 1. Команда с 7 очками занимает последнее место в чемпионате Франции.