Экс-игрок «Ювентуса» Бенатиа назначен спортивным консультантом «Марселя»

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Бывший игрок Мехди Бенатиа стал спортивным консультантом «Марселя», сообщается на официальном сайте клуба.

В сообщении говорится, что 36-летний марокканец будет делиться своим опытом и знаниями в области современного футбола.

Бенатиа завершил карьеру в 2021 году. Защитник выступал за молодежную команду «Марселя» с 2003 по 2006 год.