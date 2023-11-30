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Сегодня, 16:35

Экс-игрок «Ювентуса» Бенатиа назначен спортивным консультантом «Марселя»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок Мехди Бенатиа стал спортивным консультантом «Марселя», сообщается на официальном сайте клуба.

В сообщении говорится, что 36-летний марокканец будет делиться своим опытом и знаниями в области современного футбола.

Бенатиа завершил карьеру в 2021 году. Защитник выступал за молодежную команду «Марселя» с 2003 по 2006 год.

Мехди Бенатиа
ФК Марсель
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L'Equipe: «Лион» уволит главного тренера команды Гроссо через 2 месяца после назначения
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 9 3 1 34-11 30
2
 Ницца 13 8 5 0 14-4 29
3
 Монако 13 7 3 3 27-19 24
4
 Лилль 13 6 5 2 17-11 23
5
 Реймс 13 6 2 5 18-18 20
6
 Ланс 13 5 4 4 16-13 19
7
 Брест 12 5 3 4 14-14 18
8
 Гавр 13 3 7 3 12-13 16
9
 Метц 13 4 4 5 15-20 16
10
 Ренн 13 3 6 4 19-17 15
11
 Нант 13 4 3 6 17-23 15
12
 Монпелье 13 3 5 5 17-18 14
13
 Марсель 12 3 5 4 13-14 14
14
 Страсбур 12 3 4 5 10-16 13
15
 Тулуза 13 2 6 5 13-17 12
16
 Лорьян 13 2 5 6 17-24 11
17
 Клермон Фут 13 2 4 7 9-18 10
18
 Лион 12 1 4 7 9-21 7
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34 тур
1.12 23:00
Реймс – Страсбур
 - : -
2.12 19:00
Ланс – Лион
 - : -
2.12 23:00
Нант – Ницца
 - : -
3.12 15:00
Гавр – ПСЖ
 - : -
3.12 17:00
Брест – Клермон Фут
 - : -
3.12 17:00
Монако – Монпелье
 - : -
3.12 17:00
Тулуза – Лорьян
 - : -
3.12 19:05
Лилль – Метц
 - : -
3.12 22:45
Марсель – Ренн
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

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 14
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

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Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

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Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

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И К Ж
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Алиду Сейду

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