«Монпелье» дома сыграл вничью с «Клермоном»

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«Монпелье» сыграл вничью с «Клермоном» в домашнем матче 8-го тура лиги 1 — 1:1.

Первый гол в этой встрече на 7-й минуте забил полузащитник гостей Максим Гоналон. На 85-й минуте Тежи Саванье сравнял счет, реализовав пенальти.

«Монпелье» набрал 13 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Клермон» с 10 баллами идет на 17-й позиции.