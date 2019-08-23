L'Equipe: Фалькао недоволен позицией руководства «Монако» по его трансферу

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао недоволен позицией руководства клуба по его переговорам с «Галатасараем». Как сообщает L'Equipe, колумбиец возмущен тем, что вице-президент «Монако» Олег Петров не сдержал устной договоренности, достигнутой в конце прошлого сезона. Якобы Петров обещал, что клуб отпустит Фалькао, если тот получит устраивающее его предложение. Колумбиец смог договориться о трехлетнем контракте с «Галатасараем», но Петров заявил, что Фалькао должен уважать свой контракт с «Монако».

Напомним, что договор колумбийца с монегасками рассчитан до лета 2020 года. Ожидается, что в ближайшее время Фалькао проведет встречу с руководством «Монако», чтобы обсудить ситуацию.