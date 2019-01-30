Леонарду Жардим: "Заменил Головина, так как у него сводило ноги"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после поражения от "Генгама" в 1/2 финала Кубка лиги (2:2 д.в., серия пенальти - 4:5) отметил, что ему пришлось заменить Желсона Мартинша и Александра Головина из-за усталости. Россиянин забил свой первый гол во Франции.

- Первый тайм был лучше, чем второй, - цитирует L'Equipe Жардима. - Мы играли почти 87 минут вдесятером. Из-за усталости во втором тайме у нас не было возможности придерживаться того же рисунка игры. Многие атакующие игроки устали - Желсон Мартинш мало играл в "Атлетико", а у Головина начало сводить ноги. Однако настрой игроков был очень хорошим. Мне понравилось это. Хочу видеть такое у своей команды. Мы хорошо играли, даже в меньшинстве, что сложно. Я доволен игроками, их отношением. Это самое главное.