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Леонарду Жардим: «Монако» допустил слишком много ошибок»

00:11
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Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение от «Бордо» (1:2) в матче 14-го тура чемпионата Франции.

— Мы хорошо начали игру, контролировали ход встречи, и точность наших действий позволила нам выйти вперед, — цитирует специалиста официальный сайт клуба. —  Но затем мы допустили слишком много ошибок, чаще всего они были вызваны отсутствием концентрации. За это в профессиональном футболе приходится расплачиваться дорогой ценой.

После перерыва на сборные иногда получается так, что игроки могут играть менее сосредоточенно, но сегодня это было чересчур. И нам пришлось дорого заплатить за это.

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Дополнительная информация

https://www.asmonaco.com/ru/леонарду-жардим-слишком-много-ошибок/

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