Леонарду Жардим: "Головин не говорит по-французски. Это пока проблема"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим на пресс-конференции в преддверии матча 24-го тура чемпионата Франции против "Бордо" поделился своим мнением об игре россиянина Александра Головина.

– Хороший игрок. Ему нужно время на адаптацию, – сказал Жардим. – Он не говорит по-французски. Это пока проблема. Приходится говорить с Головиным по-английски. Ему нужно больше бить по воротам и активнее действовать на поле.

Будет чаще наносить удары по воротам – начнет забивать больше голов. Александр перенес травмы, поэтому процесс адаптации затянулся. Надеюсь, он прибавит в ближайшие недели. (Александр Бобров)