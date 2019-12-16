Спортивный директор ПСЖ Леонардо рассказал об игре Мауро Икарди, который арендован у «Интера».

— Я нашел очень полезного парня, который много работает, — цитирует Леонардо Tuttomercatoweb . - Он точно понимал, какова его цель, а также какая конкуренция за место в клубе. Он делает то, что умеет лучше всего — забивает голы.

Шесть месяцев в футболе — это вечность, удерживать его — неактуальная мысль. Сегодня его положение очень стабильно. Мы подписали его, потому что думали, что он может стать здесь главным героем.

В текущем сезоне на счету Икарди 10 матчей в чемпионате Франции, в которых он забил 8 голов. В шести встречах Лиги чемпионов форвард забил 5 голов.