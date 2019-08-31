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Леонардо: «Барселона должна сделать еще одно предложение по Неймару»

03:08
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал, как проходят переговоры с «Барселоной» по трансферу нападающего Неймара.

— Наша позиция всегда была ясной, — цитирует Mundo Deportivo Леонардо. — Первое письменное предложение «Барсы» было сделано 27 августа, за пять дней до закрытия рынка. Мы готовы говорить о других игроках в сделке, но не было никакого соглашения. Наше предложение не было принято.

Будут ли еще переговоры? Это зависит от «Барселоны», которая должна сделать еще одно предложение. Мы не установили крайний срок. 2 сентября, которое является днем закрытия трансферного окна, является естественным крайним сроком.

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