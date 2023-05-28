«Ланс» впервые за 24 года сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов

«Ланс» в матче 37-го тура чемпионата Франции обыграл «Аяччо» (3:0).

После этой победы и поражения «Марселя» в игре с «Брестом» команда гарантировала себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов впервые за 24 года.

«Ланс» с 81 очком гарантировал себе второе место в турнирной таблице за тур до окончания сезона. Чемпионом стал «ПСЖ», у которого 85 очков.