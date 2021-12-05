«ПСЖ» спасся от поражения в матче с «Лансом»
«Ланс» и «ПСЖ» сыграли вничью (1:1) в матче 17-го тура чемпионата Франции.
На 62-й минуте хозяев вывел вперед Секу Фофана. Жоржиньо Вейналдум сравнял результат в концовке игры ударом головой после передачи от Мбаппе.
Парижане набрали 42 и продолжают лидировал в лиге 1. У «Ланса» 27 очков и пятая позиция.
В следующем туре «Ланс» на выезде сыграет с «Нантом», а «ПСЖ» примет «Монако».
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