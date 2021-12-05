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«ПСЖ» спасся от поражения в матче с «Лансом»

00:53
«Ланс» - «ПСЖ» - 1:1. Фото ФК «Ланс»
«Ланс» - «ПСЖ» - 1:1. Фото ФК «Ланс»
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«Ланс» и «ПСЖ» сыграли вничью (1:1) в матче 17-го тура чемпионата Франции.

На 62-й минуте хозяев вывел вперед Секу Фофана. Жоржиньо Вейналдум сравнял результат в концовке игры ударом головой после передачи от Мбаппе.

Парижане набрали 42 и продолжают лидировал в лиге 1. У «Ланса» 27 очков и пятая позиция.

В следующем туре «Ланс» на выезде сыграет с «Нантом», а «ПСЖ» примет «Монако».

Франция. Лига 1. 17-й тур
04 дек, 23:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
1:1
ПСЖ
Голы
Фофана, 62 (1:0), Вейналдум, 90+2 (1:1)
Ланс
Лека Дансо Медина Гради Фофана Какюта (Сотока, 54 ) Клаусс Да Кошта (Айдара, 80 ) Дукуре Калимуэндо (Каюзак, 80 ) Франковски
ПСЖ
Навас Хакими Кимпембе Маркиньюс Бернат (Нуну Мендеш, 79) Верратти Паредес (Вейналдум, 70) Данилу Перрейра (Гей, 70) Икарди (Мбаппе, 70) Ди Мария Месси
Предупреждения
Медина 47, Гради 90  -  Верратти 63, Хакими 90
Судьи
Летексье

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Обе забьют - да

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1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

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Ф1 (0)

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1.45

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1.85

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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