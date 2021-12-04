Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Лилль» вырвал победу в матче с «Труа»

22:54
Теги:

«Лилль» победил «Труа» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Франции.

У хозяев отличился Жонатан Давид, а Джимми Жиродон отправил мяч в свои ворота после удара того же Давида. У «Труа» забил Тристан Дингоме.

«Лилль» набрал 24 очка и поднялся на седьмое место. У «Труа» 16 очков и 15-я позиция.

Франция. Лига 1. 17-й тур
04 дек, 21:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
2:1
Труа
Голы
Дингоме, 6 (0:1), Давид, 48 (1:1), Жиродон, 85 (2:1)
Лилль
Грбич Зеки Челик Тиагу Джало Жозе Фонти Мандава (Гудмундссон, 83 ) Шека (Давид, 46 ) Ренату Санчеш Андре (Онана, 69 ) Бамба (Гомеш, 83 ) Иконе (Юсуф Языджи, 69 ) Бурак Йылмаз
Труа
Гальон Жиродон Сальмье Эль-Хаджам Каборе (Бьянкон, 65) Дингоме (Шамбо, 59) Куаме Тардье Рипар (Коне, 74) Шавалерен (Сук Хюн Джун, 75) Бальде (Тугар, 59)
Предупреждения
Шека 41, Бурак Йылмаз 66, Онана 88  -  Куаме 22, Жиродон 33, Сальмье 33

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Я в бешенстве, она стучала мне по палкам». Йохауг проиграла 0,3 секунды и винит в этом русскую лыжницу
Заслуженный летчик Базыкин оценил действия пилотов обледеневшего лайнера S7
0