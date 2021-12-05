Почеттино назвал справедливой ничью в матче «Ланс» — «ПСЖ»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино назвал справедливой ничью в матче 17-го тура чемпионата Франции против «Ланса» (1:1).
«Нужно отдать должное «Лансу», это очень крепкая, энергичная и агрессивная команда, которая принесла нам немало проблем. Впрочем, надо отметить и наши усилия, мы бились, терпели и сумели отыграться. Считаю, что результат матча справедлив», — приводит L'Equipe слова Почеттино.
«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции с 42 очками в 17 матчах. «Ланс» идет на 5-й строчке с 27 очками в 17 играх.
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Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Pochettino-psg-apres-le-nul-a-lens-le-resultat-est-juste/1303200
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