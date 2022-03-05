«Брест» победил «Ланс» в чемпионате Франции

«Брест» обыграл «Ланс» в матче 27-го тура чемпионата Франции. Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол встречи на 59-й минуте забил нападающий «Бреста» Франк Онора.

«Брест» набрал 35 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Ланса» 40 очков и 7-я строчка.