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Сегодня, 14:47

Ди Мария летом может покинуть «ПСЖ». Французский клуб хочет омолодить состав

Ди Мария летом может покинуть «ПСЖ»
Иван Шитик
Корреспондент

«ПСЖ» хочет омолодить состав и может не продлить контракт с одним из лидеров. По этой причине в «ПСЖ» сомневаются, стоит ли продлевать контракт с полузащитником Анхелем Ди Марией, сообщает L'Equipe.

У сторон есть опция продления истекающего в этом году соглашения на сезон, но в клубе не уверены в необходимости этого.

34-летний аргентинец в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах за парижскую команду во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач.

Прийти в «ПСЖ» может полузащитник французского «Лиона» Лукас Пакета, который привлекает парижский клуб своим возрастом. Ему 24 года.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Анхель Ди Мария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Защитник «ПСЖ» Хакими завтра вернется к тренировкам в общей группе
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 19 5 2 56-23 62
2
 Ницца 26 14 5 7 37-21 46
3
 Марсель 26 13 8 5 39-24 47
4
 Ренн 26 13 4 9 51-25 43
5
 Страсбур 26 12 7 7 48-31 43
6
 Лион 27 11 9 7 38-33 41
7
 Ланс 26 11 7 8 42-37 40
8
 Нант 26 11 6 9 34-29 39
9
 Лилль 26 10 9 7 33-35 39
10
 Монако 26 10 8 8 39-29 38
11
 Монпелье 26 11 4 11 41-38 37
12
 Брест 26 8 8 10 34-38 32
13
 Реймс 26 7 10 9 30-30 31
14
 Анже 26 7 8 11 31-38 29
15
 Клермон Фут 26 7 7 12 27-42 28
16
 Лорьян 27 5 9 13 22-43 24
17
 Труа 26 5 7 14 23-41 22
18
 Метц 26 4 10 12 25-45 22
19
 Сент-Этьен 26 5 7 14 27-50 22
20
 Бордо 26 4 10 12 38-63 22
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.03 23:00
Лорьян – Лион
 1 : 4
5.03 19:00
Ланс – Брест
 - : -
5.03 23:00
Ницца – ПСЖ
 - : -
6.03 15:00
Сент-Этьен – Метц
 - : -
6.03 17:00
Бордо – Труа
 - : -
6.03 17:00
Нант – Монпелье
 - : -
6.03 17:00
Реймс – Страсбур
 - : -
6.03 17:00
Ренн – Анже
 - : -
6.03 19:05
Лилль – Клермон Фут
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Димитри Пайет

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Лионель Месси

ПСЖ

 8
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 22 2 4
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