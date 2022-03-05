Ди Мария летом может покинуть «ПСЖ». Французский клуб хочет омолодить состав

«ПСЖ» хочет омолодить состав и может не продлить контракт с одним из лидеров. По этой причине в «ПСЖ» сомневаются, стоит ли продлевать контракт с полузащитником Анхелем Ди Марией, сообщает L'Equipe.

У сторон есть опция продления истекающего в этом году соглашения на сезон, но в клубе не уверены в необходимости этого.

34-летний аргентинец в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах за парижскую команду во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач.

Прийти в «ПСЖ» может полузащитник французского «Лиона» Лукас Пакета, который привлекает парижский клуб своим возрастом. Ему 24 года.