Кюрзава не захотел переходить в «Интер»

Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава отказался от предложения «Интера». 27-летний француз хочет продолжить свою карьеру в английской премьер-лиге и ждет предложений от клубов именно оттуда, утверждает L'Equipe.

Миланский клуб хотел бесплатно заполучить игрока по окончании сезона и предложили ему выгодный контракт, а также несколько миллионов евро в качестве подписного бонуса.

Игроком «ПСЖ» Кюрзава стал в 2015 году, перейдя за 25 миллионов евро из «Монако». Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2020 года.