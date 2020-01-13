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Кюрзава не захотел переходить в «Интер»

09:55
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Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава отказался от предложения «Интера». 27-летний француз хочет продолжить свою карьеру в английской премьер-лиге и ждет предложений от клубов именно оттуда, утверждает L'Equipe.

Миланский клуб хотел бесплатно заполучить игрока по окончании сезона и предложили ему выгодный контракт, а также несколько миллионов евро в качестве подписного бонуса.

Игроком «ПСЖ» Кюрзава стал в 2015 году, перейдя за 25 миллионов евро из «Монако». Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2020 года.

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