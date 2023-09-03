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Сегодня, 17:14

Кузяев забил второй гол за «Гавр» в ворота «Лорьяна»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Далер Кузяев.
Фото ФК «Гавр»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев отличился голом в ворота «Лорьяна» в матче 4 тура французской лиги 1.

На 53-й минуте россиянин забил с передачи Лоика Него и вывел свою команду вперед. Это уже второе результативное действие полузащитника во Франции. Во втором туре Кузяев отличился голом в матче против «Бреста» (1:2).

Франция. Лига 1. 4-й тур
03 сент, 16:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
3:0
Лорьян

Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Лорьян
1
5
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«Тулуза» упустила победу над «Клермоном» в матче лиги 1

Гол Кузяева принес «Гавру» первую победу в сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
3
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
4
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
5
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
6
 Реймс 3 2 0 1 6-3 6
7
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
8
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
9
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
10
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
11
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
12
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
13
 Метц 3 1 1 1 4-7 4
14
 Ницца 3 0 3 0 2-2 3
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
17
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
18
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.09 22:00
Нант – Марсель
 1 : 1
2.09 18:00
Брест – Ренн
 0 : 0
2.09 22:00
Монако – Ланс
 3 : 0
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 2 : 2
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 3 : 0
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 1 : 0
3.09 16:00
Метц – Реймс
 - : -
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 - : -
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ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 3
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 3 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
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