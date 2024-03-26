Кузяев вернулся в расположение «Гавра»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, рассказал «СЭ», когда игрок вернется в расположение французского клуба после мартовского сбора национальной команды России.

«Вчера он приземлился во Франции, Далер в расположении клуба», — сказал Кузяев «СЭ».

В нынешнем сезоне 31-летний Кузяев отыграл 25 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

31 марта «Гавр» проведет домашний матч с «Монпелье» в 27-м туре чемпионата Франции.