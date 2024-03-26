Сборные Франции и Чили почтили память погибших в теракте в «Крокусе»

Сборные Франции и Чили перед товарищеским матчем почтили память погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Встреча проходит в Марселе в эти минуты.

Футболисты и судьи собрались в центре поля, чтобы устроить минуту молчания.