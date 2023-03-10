Гальтье: «Мне не нужно уговаривать Мбаппе остаться в «ПСЖ». Он хочет добиться успеха здесь»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал будущее нападающего команды Килиана Мбаппе.

«Мне не нужно уговаривать Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ». Любой игрок был бы в таком же состоянии, как он, в том послематчевом интервью. Килиан — игрок «ПСЖ», он демонстрирует это каждый раз, он полон решимости добиться успеха и привести клуб к новым вершинам», — приводит слова Гальтье RMC Sport.

8 марта «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Баварии» по сумме двух матчей (0:1, 0:2).

В этом сезоне 24-летний игрок забил 30 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче за клуб во всех турнирах. Контракт форварда рассчитан до лета 2025.