Неймар перенес операцию на правом колене

Нападающему «ПСЖ» Неймару сделали операцию на правом колене, сообщает L`Equipe. Она прошла в одной из клиник Дохи (Катар) 10 марта.

Форвард получил растяжение связок в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (4:3), который прошел 19 февраля.

Сообщалось, что Неймар вернется к тренировкам в общей группе через 3-4 месяца.

В сезоне-2022/23 форвард провел 29 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.