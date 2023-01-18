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Сегодня, 14:52

Кристиан Ромеро: «Месси — величайший футболист в истории»

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Защитник сборной Аргентины и «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро считает своего партнера по национальной команде и форварда «ПСЖ» Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.

«Понятно, что олицетворяет Месси в плане футбола. Для меня и для многих он величайший игрок в истории. Он простой и скромный в обычной жизни, и это делает его великим», — приводит слова Ромеро DSports Radio.

На ЧМ-2022 Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира. В финале его команда переиграла Францию (3:3, пенальти — 4:2). На мировом первенстве форвард принял участие в 7 матчах, забил 7 голов, отдал 3 результативные передачи и был признан лучшим игроком турнира.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец провел за «ПСЖ» 20 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач.

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1.90
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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

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27%

1.63

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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 15 2 2 48-14 47
2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
6
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
11
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
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 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
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 Нант 19 4 9 6 21-24 21
14
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 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
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Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
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