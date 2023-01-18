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Сегодня, 17:52

Месси: «До сих пор не могу поверить. Мы чемпионы мира!»

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси целует Кубок мира.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси поделился эмоциями спустя месяц после победы на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Прошел уже месяц, а я до сих пор не могу в это поверить. Что же мы пережили, когда наконец подняли кубок, которого мы все так желали. Настоящее безумие. Очевидно, что чемпионом быть приятно, но какой хороший месяц у меня был, столько прекрасных воспоминаний. Я очень скучаю по этому всему. Эти впечатления незабываемы. Как же великолепно было видеть людей, поддерживающих нас как на стадионе, так и вне его, в Аргентине. Господи, спасибо тебе за все это. Как я и говорил, я знал, что ты мне это дашь. Чего же я не мог представить, так это того безумного празднования после нашего триумфа. Но вот уже прошел месяц... Мы чемпионы мира!» — написал Месси в соцсетях.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины переиграла Францию (3:3, пенальти — 4:2). На мировом первенстве форвард принял участие в 7 матчах, забил 7 голов, отдал 3 результативные передачи и был признан лучшим игроком турнира.

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Милан
Интер

обе забьют - да

30%

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ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

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1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 15 2 2 48-14 47
2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
6
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
11
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
12
 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
13
 Нант 19 4 9 6 21-24 21
14
 Труа 19 4 6 9 30-40 18
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
20
 Анже 19 2 2 15 17-41 8
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Лорьян – Ренн
 - : -
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Марсель – Монако
 - : -
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Ницца – Лилль
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Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
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