Ковач: «Головин пока не может сыграть 90 минут после четырех месяцев отсутствия на поле»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал игру полузащитника Александра Головина в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:1).

Российский хавбек вышел на поле на 46-й минуте встречи и отметился двумя результативными передачами.

«Головин находится на правильном пути, он хорошо возращается в игру. Знаете, бег с высокой интенсивностью на тренировках — это не одно и то же, что в матче, поэтому ему все равно нужно немного времени, чтобы сыграть полную встречу. Он пока не может сыграть 90 минут после трех недель тренировок и четырех месяцев отсутствия на поле. На данный момент нам не нужно рисковать, мы шаг за шагом идем к тому, чтобы восстановить его на 100 процентов. Но с тактической точки зрения я считаю его больше вингером», — приводит слова Ковача официальный сайт клуба.