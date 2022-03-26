36-летний Косьельни объявил о завершении карьеры

Защитник «Бордо» Лоран Косьельни объявил о завершении профессиональной карьеры.

Косельни с 2019 года выступал за французский «Бордо», последний матч в составе команды он провел в декабре прошлого года. После этого он был отстранен от работы с первой командой.

«Лоран Косельни не входил в состав команды с конца января, он до сих пор является сотрудником клуба. Косельни намерен уточнить, что решил повесить бутсы на гвоздь, он хотел бы помочь клубу в другой роли. Зная, что клуб находится в затруднительном положении, он решил занять новую должность и отказаться от зарплаты в качестве доказательства того, что он заботится об интересах клуба, — приводит заявление агента игрока Footmercato.

36-летний Косьельни ранее защищал цвета французских «Генгама», «Тура» и «Лорьяна», с 2010 по 2019 год играл за лондонский «Арсенал». В составе сборной Франции он провел 51 матч, стал вице-чемпионом Европы 2016 года.