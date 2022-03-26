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Сегодня, 16:28

36-летний Косьельни объявил о завершении карьеры

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лоран Косьельни.
Фото Twitter

Защитник «Бордо» Лоран Косьельни объявил о завершении профессиональной карьеры.

Косельни с 2019 года выступал за французский «Бордо», последний матч в составе команды он провел в декабре прошлого года. После этого он был отстранен от работы с первой командой.

«Лоран Косельни не входил в состав команды с конца января, он до сих пор является сотрудником клуба. Косельни намерен уточнить, что решил повесить бутсы на гвоздь, он хотел бы помочь клубу в другой роли. Зная, что клуб находится в затруднительном положении, он решил занять новую должность и отказаться от зарплаты в качестве доказательства того, что он заботится об интересах клуба, — приводит заявление агента игрока Footmercato.

36-летний Косьельни ранее защищал цвета французских «Генгама», «Тура» и «Лорьяна», с 2010 по 2019 год играл за лондонский «Арсенал». В составе сборной Франции он провел 51 матч, стал вице-чемпионом Европы 2016 года.

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⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Англия
Швейцария

П1

23%

1.75

ИТБ1 (1.5)

16%

1.95

Обе забьют - да

15%

2.07
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Дания

П1

18%

1.90

Обе забьют - да

17%

1.92

ТБ 2.0

13%

1.52
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Франция 2
Кот-д`Ивуар 1
Матч завершен

ТБ 2.5

21%

1.90

П1

19%

1.39

X2

11%

3.00
Лоран Косьельни
ФК Бордо
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
3
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
4
 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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3.04 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
3.04 00:00
Лилль – Бордо
 - : -
3.04 00:00
Лион – Анже
 - : -
3.04 00:00
Метц – Монако
 - : -
3.04 00:00
Монпелье – Брест
 - : -
3.04 00:00
Ницца – Ренн
 - : -
3.04 00:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
3.04 00:00
Сент-Этьен – Марсель
 - : -
3.04 00:00
Страсбур – Ланс
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3.04 00:00
Труа – Реймс
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Виссам Бен-Йеддер

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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

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П
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ПСЖ

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