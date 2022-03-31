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Сегодня, 22:12

«ПСЖ» может летом продать Месси и Неймара

Читать «СЭ» в
Лионель Месси и Неймар.
Фото AFP

«ПСЖ» рассматривает возможность продажи летом Лионеля Месси и Неймара, сообщает L'Equipe.

По информации источника, решение еще не принято, но это может случиться, если руководство команды сменит вектор развития. Скорее всего футболисты могут остаться в «ПСЖ» из-за того, что другие команды не смогут позволить себя трансфер.

Отмечается, что МЛС является наиболее возможным вариантов продолжения карьеры для Месси и Неймара, так как они сами не раз заявляли о своем желании попробовать заиграть там.

В текущем сезоне 34-летний Месси провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.

В текущем сезоне 30-летний Неймар провел 21 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Article/Comment-le-psg-va-remodeler-son-effectif-pour-la-saison-prochaine/1325141
Лионель Месси
Неймар Сантос
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1
 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
3
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
4
 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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Ницца – Ренн
 - : -
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Лилль – Бордо
 - : -
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Сент-Этьен – Марсель
 - : -
3.04 14:00
Страсбур – Ланс
 - : -
3.04 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
3.04 16:00
Метц – Монако
 - : -
3.04 16:00
Монпелье – Брест
 - : -
3.04 16:00
Труа – Реймс
 - : -
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Лион – Анже
 - : -
3.04 21:45
ПСЖ – Лорьян
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Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

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П
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