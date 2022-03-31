«ПСЖ» может летом продать Месси и Неймара

«ПСЖ» рассматривает возможность продажи летом Лионеля Месси и Неймара, сообщает L'Equipe.

По информации источника, решение еще не принято, но это может случиться, если руководство команды сменит вектор развития. Скорее всего футболисты могут остаться в «ПСЖ» из-за того, что другие команды не смогут позволить себя трансфер.

Отмечается, что МЛС является наиболее возможным вариантов продолжения карьеры для Месси и Неймара, так как они сами не раз заявляли о своем желании попробовать заиграть там.

В текущем сезоне 34-летний Месси провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.

В текущем сезоне 30-летний Неймар провел 21 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач.