Мбаппе: «Надеюсь, Неймар скоро вернется, потому что он для нас ключевой игрок»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оценил игру команды в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (4:3).
«Матч получился не очень хорошим, мы допустили много ошибок. Но мы показали, что даже когда ситуация складывается не в нашу пользу, мы можем победить. Мы доказали, что вляется настоящей командой.
Травма Неймара? Я надеюсь, что он скоро вернется, потому что он для нас ключевой игрок», — цитирует Мбаппе Le Parisien.
На 51-й минуте при счете 2:1 Неймар был вынужден покинуть поле из-за травмы голеностопа. Бразильца унесли в подтрибунное помещение на носилках.
«ПСЖ» с 57 очками в активе продолжает возглавлять чемпионат Франции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|24
|18
|3
|3
|59-23
|57
|
2
|Марсель
|23
|15
|4
|4
|45-20
|49
|
3
|Монако
|23
|14
|5
|4
|51-30
|47
|
4
|Ланс
|23
|13
|7
|3
|35-18
|46
|
5
|Лилль
|24
|12
|5
|7
|43-31
|41
|
6
|Ренн
|23
|12
|4
|7
|42-28
|40
|
7
|Ницца
|24
|10
|8
|6
|30-21
|38
|
8
|Лорьян
|23
|10
|6
|7
|35-35
|36
|
9
|Лион
|24
|10
|5
|9
|36-27
|35
|
10
|Реймс
|24
|7
|13
|4
|30-26
|34
|
11
|Тулуза
|23
|9
|5
|9
|39-39
|32
|
12
|Клермон Фут
|23
|8
|6
|9
|24-31
|30
|
13
|Нант
|23
|6
|10
|7
|24-26
|28
|
14
|Монпелье
|23
|7
|2
|14
|34-45
|23
|
15
|Страсбур
|24
|4
|9
|11
|29-42
|21
|
16
|Брест
|23
|4
|8
|11
|24-38
|20
|
17
|Труа
|23
|4
|7
|12
|33-52
|19
|
18
|Осер
|24
|4
|6
|14
|21-48
|18
|
19
|Аяччо
|23
|5
|3
|15
|18-42
|18
|
20
|Анже
|24
|2
|4
|18
|20-50
|10
|17.02
|23:00
|
Осер – Лион
|2 : 1
|18.02
|19:00
|
Ницца – Реймс
|0 : 0
|18.02
|23:00
|
Страсбур – Анже
|2 : 1
|19.02
|15:00
|
ПСЖ – Лилль
|4 : 3
|19.02
|17:00
|
Брест – Монако
|- : -
|19.02
|17:00
|
Лорьян – Аяччо
|- : -
|19.02
|17:00
|
Ренн – Клермон Фут
|- : -
|19.02
|17:00
|
Труа – Монпелье
|- : -
|19.02
|19:05
|
Ланс – Нант
|- : -
|19.02
|22:45
|
Тулуза – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|15
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|18
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2
|
|
Дион Лопи
Реймс
|19
|1
|3