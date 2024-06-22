Кефрен Тюрам не будет продлевать контракт с «Ниццей». Игроком интересуется «Ювентус»
Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам не останется во французском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, 23-летний француз не намерен продлевать контракт. На игрока претендует «Ювентус».
В сезоне-2023/24 Тюрам провел 29 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
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